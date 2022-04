Halo ha il suo libro di ricette che però non è stato accolto con gioia dalla community

343 Industries ha recentemente annunciato un libro di cucina a tema Halo, con grande disappunto dei giocatori professionisti che avrebbero preferito invece conoscere eventuali nuovi aggiornamenti di gioco per Halo Infinite.

L'ultimo capitolo dell'influente franchise FPS di fantascienza di Microsoft ha avuto un buon inizio quando è stato finalmente lanciato su Xbox Series X/S lo scorso inverno, con i critici che hanno elogiato la campagna per giocatore singolo di Halo Infinite per aver portato il gameplay e la storia di Halo in nuove audaci direzioni. Da allora 343 Industries ha aggiunto altri contenuti, ma tutto ciò sembra non bastare per i fan.

Dall'annuncio del libro i fan si sono riversati sui social per mostrare il proprio disappunto, spesso anche insultando gli sviluppatori. Tuttavia la creazione del libro è stata messa in mano ad un altro team che non c'entra nulla con lo sviluppo dei contenuti di Halo Infinite. Anzi, come si riporta su ResetEra, non è nemmeno 343 Industries.

Why is everyone acting like the team at 343 who made a cookbook is the same team that's responsible for developing ingame content? Genuinely confusing. https://t.co/Rgz9LpoFD2 — F/A - Wardog (Dan) (@WARDOG) April 5, 2022

La tossicità della community di Halo è conosciuta da molto tempo, tanto che gli sviluppatori più volte hanno chiuso i forum ufficiali. 343 Industries ha già dichiarato che per inserire alcuni contenuti nel gioco ci vorrà del tempo, e che i giocatori dovranno portare comunque pazienza.

