Halo, la serie TV ci mostra un Master Chief come non l'abbiamo mai visto...ma i fan sono furiosi

Paramount e 343 Industries avevano già in precedenza affermato che avrebbero creato la serie TV di Halo "liberamente tratta" dai vidoeogiochi, dato che l'obiettivo era di mostrare un lato più umano di Master Chief. E l'ultimo episodio andato in onda ha effettivamente mostrato un altro lato inedito del protagonista.

Attenzione, stiamo parlando di potenziali spoiler, se ancora non avete visto la serie TV non proseguite.

La serie Halo ha "stravolto" alcuni punti fermi dei videogiochi: innanzitutto abbiamo potuto vedere il volto di Master Chief, cosa che era già stato annnunciato prima che la serie TV uscisse. Ora, il nuovo episodio ci mostra il protagonista durante una scena di sesso.

Quello che è successo è che nell'episodio 8 di Halo, Master Chief non solo si toglie di nuovo l'armatura, ma si è anche fatto vedere dai fan in uno dei suoi atti più intimi che ha condiviso con Makee, un essere umano che è stata cresciuta dai Covenant e che è interpretata dall'attrice irlandese Charlie Murphy.

In una parte di questo episodio, entrambi i personaggi si baciano, si spogliano e vanno a letto insieme. Non solo, ma il tutto accade con Cortana che assiste a questa scena. I fan che conoscono Master Chief non sono stati contenti dell'episodio più recente e hanno espresso sui social il loro disappunto.

Halo Episode 8.



Please don't make it weird.

Please don't make it weird.

Please don't make it weird.

Please don't make it we-



AWWWW FUCK pic.twitter.com/uevkrpV9ED — 『MrNIGGASHILLMan』 (@TheStrxggler) May 12, 2022

Dude what the actual fuck is this!?

Is this what paramount thinks Halo is about? If so this is quite embarrassing. #HaloTheSeries #HaloLoneWolves #HaloSeries pic.twitter.com/RuPds2Ffka — D3 Black Mamba (@AgentAden) May 12, 2022

A quanto pare la Paramount e i responsabili della produzione volevano trovare un modo per far parlare i fan della serie su questa serie e senza dubbio ci sono riusciti, anche se per adesso in modo perlopiù negativo. Nonostante ciò si tratta dell'episodio più discusso rispetto al precedente.

