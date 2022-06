Immortality: il nuovo gioco del creatore di Her Story e Telling Lies ha una data di uscita

Immortality, il prossimo gioco del creatore di Her Story Sam Barlow, sarà lanciato su PC e Xbox Series X/S il 26 luglio.

Questa data è stata rivelata durante un nuovo trailer di Immortality, mostrato nel corso del PC Gaming Show di quest'anno. Come annunciato in precedenza, il titolo verrà lanciato su Xbox direttamente attraverso Game Pass.

Immortality è un gioco horror investigativo in cui si setacciano i filmati di tre film classici (fittizi) con protagonista l'attrice (anch'essa fittizia) Marissa Marcel, per scoprire il suo destino.

Come nei precedenti giochi di Barlow, il viaggio attraverso le prove dipende dalla vostra capacità di deduzione. Questa volta, però, dovrete cercare elementi visivi di interesse che potrebbero essere collegati ad altri filmati simili. Ad esempio, il volto di un personaggio o un gioiello.

Infine, come già sapevamo, a dare vita ai misteri di Immortality ci sono alcuni nomi importanti, tra cui i writer Allan Scott (Queen's Gambit e Don't Look Now), Amelia Gray (Mr. Robot e Maniac) e Barry Gifford (Wild at Heart e Lost Highway).

