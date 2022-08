Immortality dal creatore di Her Story e Telling Lies sbarca su Xbox Series X/S e PC

Il titolo narrativo Immortality di Half Mermaid Productions è ora disponibile per Xbox Series X/S, PC e Xbox Game Pass.

Diretto da Sam Barlow, famoso per Her Story e Telling Lies, il titolo offre un mistero incentrato su tre film di finzione inediti e sulla scomparsa della loro protagonista, Marissa Marcel. Più in basso è disponibile il trailer di lancio.

Nei panni di "Barlow", i giocatori setacciano essenzialmente le clip di tre film: The Monk (1968), Minksy (1970) e Two of Everything (1999). Esaminando attentamente ogni clip si scopriranno altri filmati, interviste, dietro le quinte e altro ancora. Quali sono le connessioni tra i vari filmati e come si collegano alla scomparsa di Marcel? Spetta al giocatore scoprirlo.

Sebbene Immortality sia un'esclusiva per Xbox e PC al momento del lancio, uscirà "molto presto" su Apple e Android su Netflix. In un comunicato stampa, la produttrice Natalie Watson ha dichiarato che il team si sta prendendo "un po' di tempo in più per la nostra versione mobile, per garantire la migliore esperienza possibile ai membri di Netflix in tutto il mondo".

Per chi ne volesse sapere di più su Immortality, vi ricordiamo che sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: Gamingbolt.