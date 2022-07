It Takes Two ha venduto più di 7 milioni di copie ed è una grande vittoria per Josef Fares

It Takes Two ha raggiunto la ragguardevole cifrìa di 7 milioni di copie vendute, stando alle dichiarazioni di Hazelight Studios rilasciate tramite Twitter.

Over 7 MILLION sold!! 😳

Here’s Cody (@theBaldeDrama) and Cutie ”celebrating” the latest amazing milestone for #ItTakesTwo 🥳 pic.twitter.com/Lk1abLMJQj — Hazelight Studios (@HazelightGames) July 8, 2022

Dal suo rilascio l’anno scorso, It Takes Two ha vinto molti premi, fra cui il Game of the Year, accogliendo i favori di critica e giocatori, avendo il raro pregio di aver messo tutti d’accordo nonostante il suo particolare gameplay. Si tratta infatti di un co-op platforming che da il suo massimo, per l’appunto, giocato in coppia.

Non stupisce quindi la popolarità del titolo, che ha il raro pregio di aver messo d’accordo tutti sulla sua qualità. Il gioco è acquistabile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC.

Forse anche le altre case di sviluppo dovrebbero cominciare a pensare a giochi similari, che offrano una esperienza co-op gradevole a tutti i player.

Fonte: Gamingbolt