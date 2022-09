It Takes Two potrebbe uscire su Nintendo Switch

Tutti coloro i quali hanno giocato a It Takes Two saranno d’accordo su un punto specifico: sembra nato per girare su Nintendo Switch. E’ solo co-op, cosa fattibile da subito grazie al doppio joycon della console giapponese, ed è un platform coloratissimo, anche se una scena in particolare potrebbe traumatizzare i giovani player. Tuttavia il gioco fin’ora è stato disponibile solo per PC, PlayStation e Xbox ed è in corso la lavorazione di un film negli studi di Amazon.

Tuttavia non è ancora detta l’ultima parola, infatti un nuovo criptico messaggio dell’insider The Snitch, rilasciato su ResetEra, suggerisce che il gioco potrebbe essere presto annunciato anche per Nintendo Switch. Il messaggio è stato postato sul canale discord dell’insider, ed è composto da una serie infinita di emoji con alla fine il logo della console portatile. I follower di The Snitcher hanno dedotto velocemente che le emoji simboleggiano tutti i livelli di It Takes Two.

Si tratta di un leak quindi da prendere con le dovute precauzioni, tuttavia The Snitch si è già rivelato affidabile in passato, svelando ad esempio Hollow Knight Silksong al dayone su Game Pass, il reboot di Alone in the dark e l’annuncio della remaster di Crisis Core: Final Fantasy VII. Ovviamente, non ci resta che aspettare novità ufficiali da Nintendo ed EA.

Fonte: The Gamer