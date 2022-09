It Takes Two arriva ufficialmente su Nintendo Switch con tanto di data d'uscita

Il Nintendo Direct è stato molto apprezzato dai fan e non solo, con una sfilza di titoli con un ritmo serrato e la rivelazione del titolo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sono tanti però i giochi che vedremo su Nintendo Switch e alcuni di questi sono davvero dei pezzi da novanta.

Il 4 novembre arriverà infatti It Takes Two, il pluripremiato titolo sviluppato da Hazelight Studios. Questo porting è diretto da Turn Me Up Games, un team che ha molta esperienza in questo campo.

"Come fan di Nintendo, sono entusiasta che i giocatori di Switch possano finalmente sperimentare It Takes Two", ha dichiarato Josef Fares, Fondatore e Game Director di Hazelight Studios. "Turn Me Up Games ha un eccellente record nel portare giochi di livello mondiale su Nintendo Switch, e ci fidiamo della loro esperienza nel portare il mondo fantastico di It Takes Two sulla piattaforma".

"Siamo grandi fan di Hazelight e It Takes Two e siamo entusiasti di essere stati incaricati di sviluppare questo gioco per Nintendo Switch", ha dichiarato Scott Cromie di Turn Me Up Games. "Abbiamo già lavorato con Josef in passato per portare il suo gioco vincitore del BAFTA, Brothers: A Tale of Two Sons, e questa collaborazione ci permette di portare sulla piattaforma un altro titolo pluripremiato. I giocatori possono aspettarsi la stessa avventura e la narrazione coinvolgente di It Takes Two - che alcuni già conoscono e amano - su Nintendo Switch."

It Takes Two è disponibile per il pre-ordine da oggi 13 settembre e verrà lanciato il 4 novembre 2022 per Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED.