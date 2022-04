It Takes Two premiato ai BAFTA e Josef Fares rivela il segreto dietro il successo del gioco

It Takes Two ha conquistato molti premi ed è stato uno dei titoli più nominati ai recenti BAFTA, vincendo i premi Original Property e Multiplayer. Molto del successo del gioco lo si deve al suo carismatico creatore, Josef Fares, che recentemente è stato protagonista di un'intervista con The Gamer.

It Takes Two è stato un grande successo nonostante la sua mancanza di connessione con una serie di lunga data. E il successo ha colto di sorpresa Fares stesso, anche se ha sempre creduto nel suo gioco. "Non ero sorpreso che quello che stavamo facendo fosse qualcosa di molto speciale", ha detto prima dello show. "Ma sia per me che per il team è stato al di sopra delle nostre aspettative. Il supporto della critica, dei giocatori, le reazioni, le vendite, tutto è stato al di sopra delle nostre aspettative, ma sapevamo di aver fatto un grande gioco".

"Facciamo sempre il gioco a cui vogliamo giocare", ha detto. "Non ci piace mai guardare quello di cui ha bisogno il mercato, l'industria o ciò che le persone vogliono giocare o meno. Lo facciamo semplicemente per amore e passione. Penso che queste parole siano usate molto nell'industria, ma lo facciamo davvero in questo modo. Quando ho presentato A Way Out molte persone non ci credevano, ho detto "va bene, non importa". Non mi è mai importato davvero. Fidati dei tuoi sentimenti istintivi."

Secondo Fares con It Takes Two "la cosa più difficile è stata la durata della meccanica di gameplay perché puoi creare buoni prototipi abbastanza velocemente", ha detto. "Puoi farlo in una settimana o due, ma per perfezionarli ci vuole un po' di tempo. Penso che il mio background cinematografico abbia svolto un importante ruolo, perché come in un film succede sempre qualcosa di diverso. Non stai ripetendo tutto. Ricordo che con la sezione in stile Street Fighter, ci sono voluti circa sei mesi per metterla insieme anche se nel gioco dura solo due minuti. Perché non la riutilizziamo? Ma immagina di avere un grande scena in un film. Non devi vederla di nuovo, la vedrai solo una volta".

