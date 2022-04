It Takes Two il film in sviluppo presso Amazon. Tra gli attori ci sarà Dwayne Johnson?

A gennaio, è stato rivelato che l'acclamato It Takes Two di Hazelight Studios riceverà l'adattamento cinematografico e televisivo, e ora è stato riferito che Amazon si occuperà dello sviluppo del film, con Dwayne Johnson potenzialmente destinato a recitare nella pellicola.

Questo secondo Variety, che riporta che il film It Takes Two è ora in programma per lo "sviluppo prioritario" presso gli Amazon Studios, con dj2 Entertainment che produrrà il film con Seven Bucks Productions di Dwayne Johnson.

Apparentemente Johnson fungerà da produttore e secondo le fonti di Variety l'attore potrebbe recitare nel film, anche se "al momento nulla è ufficiale".

Come nel gioco, l'adattamento cinematografico di It Takes Two - scritto dagli sceneggiatori di Sonic the Hedgehog Pat Casey e Josh Miller - seguirà le avventure di May e Cody, una coppia che si prepara al divorzio, costretta a lavorare insieme dopo essere stati trasformati in bambole viventi.

"Parti per la più folle avventura della tua vita con It Takes Two, un platform creato appositamente per il co-op", si legge nella descrizione ufficiale del gioco. "Invita un amico a unirsi a te gratuitamente con il Pass amici, collaborate per superare sfide incredibili con un gameplay fuori dagli schemi. Gioca nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la loro relazione in pericolo.."

Fonte: Eurogamer.net.