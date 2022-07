Marvel's Spider-Man per PC apre i pre-order ed è dietro solo a Stray tra i più venduti su Steam

A quanto pare Marvel's Spider-Man è destinato al successo anche su PC, stando a quanto riportato dal noto analista Benji-Sales.

Il titolo di Insomniac, infatti, ha da poco aperto i pre-order della versione PC ed è già tra i più venduti su Steam.

Nella top 10 globale, Marvel's Spider-Man è dietro solamente all'apprezzato Stray che sta avendo un grande successo.

Spider-Man Remastered for its first day of Pre-Orders reached the #2 Global Top Selling Game on Steam behind only Stray (which is doing big numbers)



Will be interesting to see if it can set a new PC Launch Record for PlayStation Studios (currently held by God of War) pic.twitter.com/uYqVyRhgdm