Marvel's Spider-Man Remastered su Xbox? È inaspettatamente possibile

Stando a diverse segnalazioni, è possibile riprodurre Marvel's Spider-Man Remastered anche su Xbox.

In che modo? E' presto detto. Alcuni utenti hanno scoperto un trucco che permette ai possessori di Xbox One o Xbox Series X/S di trasmettere in streaming il titolo da PC e di giocarlo con il controller della console.

Tutto questo grazie a una app disponibile sullo store di Xbox chiamata "Wireless Display". Questa app è stata realizzata da Microsoft per permettere agli utenti di trasmettere segnali video di altri dispositivi alle console Xbox.

Innanzitutto, dovrete scaricare l'app su console e, dopo averla installata, dovrete avviare la trasmissione da PC a console. Per avviare questa trasmissione dovrete premere insieme i tasti "Windows" e "K". Sul lato destro del vostro display comparirà un elenco con i dispositivi ai quali collegarsi, tra cui le console Xbox.

Una volta solezionata la console, dovrete avviare il gioco su PC e quindi potrete visualizzarlo sulla vostra Xbox.

Come detto sopra, sarete anche in grado di giocare con il controller collegato alla console.

For those who'd like to do this, Microsoft released an app called 'Wireless Display.



You'll need to download the app on the Xbox Store. Once that's done press Windows key + K and it'll popup with casting options. Select Xbox and boom! Spider-Man on Xbox with controller support.