Monster Hunter Rise Sunbreak, annunciato il nuovo Pro Controller

Monster Hunter sta per ottenere un Pro Controller per Nintendo Switch personalizzato. Questa volta, è basato sull'ultima espansione del gioco, ovvero Sunbreak. Durante l' evento digitale Monster Hunter tenutosi in queste ore, è apparso un controller Monster Hunter Rise Sunbreak che avrà come protagonista la creatura di punta Malzeno.

Il Pro Controller di Monster Hunter Rise Sunbreak è apparso brevemente durante il video. L'annuncio era più per rivelare che esiste e per mostrare il suo design. Si tratta di un controller dal colore nero, dove sulla parte frontale spicca Malzeno in argento. Il retro del controller non è stato mostrato. Tuttavia, il design ha rivelato che le impugnature del controller saranno nere piatte e non presenteranno alcun design su di esse.

Come l'espansione, anche questo Pro Controller sarà disponibile per l'acquisto dal 30 giugno. Per l'occasione l'account Twitter Nintendo Italia ha mostrato qualche foto di questo nuovo accessorio.

Questo #NintendoSwitch Pro Controller ispirato a Malzeno sarà disponibile dal 30/06, al lancio della massiccia espansione Monster Hunter Rise: #Sunbreak! pic.twitter.com/kgEbdvWMPT — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 10, 2022

Vi ricordiamo che Sunbreak, la prossima espansione di Monster Hunter Rise, arriverà il 30 giugno. A questo link potete trovare tutti i dettagli che sono stati condivisi durante la diretta.

Fonte: NintendoLife