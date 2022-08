MultiVersus accoglie Morty e un trailer ne svela tutte le mosse e abilità

Morty Smith di Rick and Morty è stato finalmente aggiunto al roster MultiVersus come nuovo personaggio giocabile. Il duo della serie di cartoni animati di successo è stato annunciato qualche tempo fa, ma al momento è disponibile solo Morty. La sua controparte, Rick Sanchez, arriverà in un secondo momento.

Il set di mosse unico di Morty presenta un mix di abilità e attacchi, come il suo braccio sinistro potenziato dai muscoli "Armothy" e il suo dispositivo alieno per tutti gli usi "Plumbus". Il personaggio ha anche la capacità di frustare gli avversari e usare vari proiettili per attaccare. L'ultimo trailer di gioco mostra le sue mosse contro artisti del calibro di Shaggy e Wonder Woman in un'arena ispirata a Rick and Morty.

Dopo il lancio di Morty, lo sviluppatore Player First Games si è rivolto a Twitter per spiegare che il personaggio "ha portato involontariamente con sé una nuova rotazione dell'icona di anteprima". Aggiunge che questo bug verrà ripristinato all'attuale rotazione del personaggio con Lebron, Steven, Batman e Arya con una breve manutenzione di cinque minuti.

MultiVersus è diventato in fretta un grande successo, tanto che ha raggiunto 20 milioni di giocatori in poco tempo. C'è chi chiede poi a gran voce che il prossimo combattente in arrivo sia Walter White di Breaking Bad.

Fonte: GameInformer