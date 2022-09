New Tales from the Borderlands, un trailer ci mostra 18 minuti di gameplay

Il publisher 2K e lo sviluppatore hanno rilasciato il video ufficiale dei personaggi di New Tales from the Borderlands, che ci mostra ben 18 minuti di gameplay. Il gioco è stato presentato qualche settimana fa alla Gamescom.

Il nuovo Tales from the Borderlands è sviluppato da Gearbox Software, che ha collaborato con i principali membri del team narrativo originale di Telltale Games per creare una storia completamente nuova. Questo successore spirituale porta avanti lo stesso audace senso dell'avventura e della narrazione con un racconto autonomo pieno di emozioni commoventi, un nuovo cast e il classico umorismo di Borderlands.

Nel filmato di gioco appena rivelato, i fan hanno un primo assaggio della profonda e rauca avventura cinematografica in cui si scontrano le spietate corporazioni delle Borderlands, la potente tecnologia del Vault che cambia l'universo e tre cittadini comuni. I punti salienti includono:

Ogni scelta è importante - Ogni scelta fatta può avere un impatto sullo svolgimento della storia, spesso in modo inaspettato. Solo giocando capirete come le vostre decisioni possono cambiare le Borderlands; Impatto dei Quick Time Event - Riuscire o fallire i QTE ha un impatto tangibile sulla vostra avventura, a volte portando a una conclusione prematura e altre volte plasmando la vostra storia in modi inaspettati; Immagini coinvolgenti - Oltre alle splendide ambientazioni, New Tales from the Borderlands utilizza animazioni facciali e di movimento notevolmente migliorate, utilizzando per la prima volta in un titolo di Borderlands la tecnologia di performance capture e di mappatura facciale.

Per chi vuole saperne di più sui protagonisti di New Tales from the Borderlands, non deve far altro che guardare il nuovo trailer dei personaggi, che presenta l'altruista scienziata Anu, l'ambizioso e "spigliato" fratello Octavio e l'agguerrita Fran, che lancia rane.

Anuradha Dahr - Anche se Anuradha (Anu) potrebbe essere a disagio in ambienti sociali, non ha problemi a risolvere i problemi! Anu è in grado di vedere calcoli complessi, probabilità e risolvere enigmi con i suoi occhiali tecnologici. Questa benefattrice sogna un mondo in cui nessuno debba uccidere per fare carriera; Octavio Wallace Dahr - Il fratello adottivo di Anu, Octavio, può essere un po' pieno di sé. Secondo lui, è il cittadino più popolare di Meridian City e ha una lunga lista di contatti che lo confermano. La sua capacità di accedere alle informazioni non ha eguali! La grande occasione di Octavio non è ancora arrivata, ma lui vuole disperatamente avere un'attività commerciale e fare un sacco di soldi; Fran Miscowicz - Fran porta tutta l'azione dalla sua sedia a rotelle piena di gadget. Il negozio di frogurt di Fran è stato colpito da un laser di Maliwan e ora vuole vendicarsi delle persone che hanno distrutto il suo negozio. Non si fermerà davanti a nulla per proteggere i suoi amici e sperare di ricevere il tanto dovuto rimborso assicurativo, altrimenti la compagnia assicurativa dovrà vedersela direttamente con lei.

Ogni scelta fatta dai giocatori, grande o piccola che sia, determinerà il destino di ogni personaggio in modo inaspettato. Che si tratti della visione di Anu di un universo che commercializza più delle armi, dei sogni di fama e fortuna di Octavio o del gelido piano di vendetta di Fran, il loro successo o fallimento dipende dalle decisioni prese durante il gioco. Solo giocando i giocatori comprenderanno appieno come le loro decisioni possano cambiare le Borderlands.mai in un titolo Borderlands.

New Tales from the Borderlands sarà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC il prossimo 21 ottobre.

Fonte: Gematsu