New Tales of the Borderlands presentato ufficialmente alla Gamescom con tanto di trailer e data d'uscita!

Alla Gamescom c'è spazio anche per il nuovo spin-off di Borderlands, chiamato New Tales of the Borderlands, un nuovo progetto curato da Telltale. Per l'occasione è stato mostrato il primo trailer ma soprattutto abbiamo la data d'uscita, che in fin dei conti, è anche molto vicina.

Il 21 ottobre infatti potremmo mettere le mani su questo nuovo titolo, con nuovi personaggi e nuovi asset narrativi e arriverà su tutti i sistemi, tra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.