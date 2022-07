PlayStation Plus, Extra e Premium un grave problema starebbe impedendo il download dei DLC

Ormai Playstation Plus, Extra e Premium sono una realtà in tutti i maggiori mercati videoludici del mondo, compresa l’Italia. Nonostante questo, sussistono dei problemi ancora irrisolti.

Stando a quanto segnalato da molti utenti sul web, molti degli abbonati dei piani Extra e Premium non riescono a scaricare i DLC dei giochi inclusi nel catalogo sulle loro console. Si parla di giochi del calbrio di Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition, Control Ultimate Edition e tanti altri.

In realtà il problema è noto sin dai tempi de lancio de servizio in Asia lo scorso maggio, tuttavia Sony non è ancora intervenuta per sistemare questo evidente bug. Tuttavia, noi player siamo molto fantasiosi ed alcuni sono riusciti a venirne a capo applicando un semplice workaround per sistemare il problema. A quanto pare, basterebbe dirigersi sulle pagine dei DLC dei giochi interessati e cliccare sul pulsante “Gratuito” per riscattarli in via definitiva.

Tanti utenti hanno risolto usando questo trick, tuttavia non tutti ne sono venuti fuori ed alcuni lamentano ancora la presenza della problematica. Tocca quindi ora a Sony risolverla in maniera definitiva.