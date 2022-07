Resident Evil 2 Remake ha venduto più di 10 milioni di copie

Resident Evil è sempre stato un prodotto di grande successo per Capcom, ma negli ultimi anni ha toccato vette del tutto nuove, facendo ottenere all'azienda un successo di critica e commerciale mai visto prima.

Il remake di Resident Evil 2 del 2019, ad esempio, è diventato rapidamente uno dei giochi Capcom più venduti di tutti i tempi dopo il suo lancio, e ora ha raggiunto un altro importante traguardo nelle vendite.

Recentemente, su Twitter, Capcom ha annunciato che Resident Evil 2 ha superato i 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo su tutte le piattaforme dal suo lancio nel gennaio 2019. L'azienda lo ha annunciato con un'immagine che ricalca le schermate di completamento del gioc. Al 31 marzo di quest'anno, le vendite del remake erano pari a 9,6 milioni di unità, quindi è chiaro che il titolo continua a vendere bene e a un ritmo costante.

Recentemente, Resident Evil 2 è stato lanciato anche per le console current-gen e su PC, insieme a Resident Evil 3 e 7. Su PC, tuttavia, dopo le reazioni contrarie alla decisione di rimuovere completamente le versioni "non potenziate" dei giochi, Capcom ha invertito la rotta e ora offre entrambe le versioni come opzioni.

I fan del franchise survival horror di Capcom hanno molto altro da aspettarsi nei prossimi mesi. A ottobre verrà lanciata l'espansione Winters per Resident Evil Village, che aggiungerà il contenuto scaricabile Shadows of Rose, una nuova modalità in terza persona e contenuti aggiuntivi per la modalità Mercenari. Anche Resident Evil Re:Verse sarà disponibile lo stesso giorno.

Resident Evil Village sarà lanciato anche per PlayStation VR2 nel 2023, mentre il remake di Resident Evil 4 uscirà a marzo del prossimo anno.

Resident Evil 2 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.