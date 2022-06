Resident Evil Village riceverà un DLC che ci farà giocare nei panni di Lady Dimitrescu

È stato annunciato il contenuto scaricabile Winter's Expansion per Resident Evil Village, che includerà la possibilità di vestire i panni della vampira Lady Dimitrescu.

Sarà presente nella modalità arcade The Mercenaries: Additional Orders, così come Chris Redfield e Karl Heisenberg.

La modalità Mercenari è una delle tre principali aggiunte del DLC di quest'inverno, in uscita il 28 ottobre.

Verrà anche aggiunta una modalità in terza persona che permetterà di giocare l'intero gioco con Ethan Winters "in vista", proprio come nel remake di Resident Evil 4.

Infine, Shadows of Rose sarà una nuova espansione basata sulla storia. L'espansione, che si svolge dopo gli eventi del gioco principale, seguirà le vicende di Rose, la figlia di Ethan.

Il contenuto scaricabile sarà incluso nella Gold Edition di Resident Evil Village, in uscita il 28 ottobre in contemporanea su console PlayStation e Xbox, PC (Steam) e Stadia.

Inoltre, Capcom ha confermato che l'intero gioco sarà giocabile su PSVR2 quando uscirà.

Fonte: Eurogamer.net.