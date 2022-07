Resident Evil Village con il DLC riceverà anche un update per l'accessibilità

Capcom ha annunciato che Resident Evil Village riceverà un aggiornamento gratuito per l'accessibilità a ottobre. L'aggiornamento verrà lanciato insieme al lancio del DLC Winter's Expansion e della Gold Edition del gioco.

Le nuove opzioni di accessibilità che verranno aggiunte includono modifiche ai sottotitoli richieste già da tempo dai giocatori, che consentiranno loro di regolare le dimensioni e il colore, nonché di attivare e disattivare lo sfondo.

I nomi dei personaggi saranno disponibili per la visualizzazione nella modalità storia e verranno introdotti i sottotitoli. Sebbene si tratti di un piccolo aggiornamento, le funzionalità di accessibilità aggiunte senza dubbio faranno una grande differenza per l'esperienza del giocatore.

A free accessibility update for all Resident Evil Village users is coming alongside the Winters' Expansion and Gold Edition in October, adding:



- Subtitle size, color & background toggles

- Speaker name display in story mode

- Closed captions

- Permanent reticle