Resident Evil Village avrebbe dovuto avere delle minacciose sirene

I giocatori di Resident Evil Village avrebbero dovuto incontrare una serie di nuove creature nella palude, comprese le sirene. E come ci possiamo aspettare da un gioco di Resident Evil, queste sirene non sarebbero state simili alle principesse Disney. Piuttosto, sarebbero state delle creature mostruose.

L'affidabile leaker di Resident Evil Dusk Golem, ha condiviso maggiori dettagli sull'area di Moreau all'interno del gioco, così come sui nemici che i giocatori avrebbero dovuto incontrare. L'insider ha rivelato che inizialmente c'erano piani per includere le sirene ma alla fine non sono comparse nella versione finale del gioco.

"Nell'acqua le sirene potevano nuotare velocemente se vi vedevano e avreste dovuto raggiungere la terraferma o ucciderle prima".

"Anche a terra, avrebbero usato un attacco stridente che stordiva e rallentava il giocatore. Tuttavia, l'attacco aveva un secondo scopo, [poiché] la palude includeva anche un nemico stalker."

In pratica l'attacco sulla terra delle sirene avrebbe attirato un'altra creatura simile a un Tyrant.

Oltre alle sirene e ai Tyrant, l'area della palude nel villaggio avrebbe dovuto "ospitare" anche i Lycan e le "streghe".

"C'era una parte [in cui] c'erano alcuni Lycan e 'Streghe' (quelle che poi sono diventate le figlie di Dimitrescu) attorno a un fuoco".

Apparentemente, questi contenuti sono stati completamente rimossi da Resident Evil Village per consentire al team di concentrarsi maggiormente sul castello di Dimitrescu e sulla fabbrica di Heisenberg.

Forse queste interessanti idee potrebbero tornare in futuri DLC.

Fonte: Eurogamer.net.