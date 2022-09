Return to Monkey Island è l'ultimo gioco della serie? La risposta di Ron Gilbert

Return to Monkey Island, il nuovo gioco della famosa serie di LucasArts, Monkey Island, arriverà come esclusiva temporale su Nintendo Switch oltre che su PC, e stando a quanto emerso nel mese di giugno, sembra che il titolo sarà il capitolo finale della serie.

Ma sarà davvero così? In precedenza, sul sito ufficiale del gioco era presente una descrizione che definiva Return to Monkey Island l'"emozionante conclusione della serie Monkey Island".

Ora, però, il sito è stato aggiornato e parla solo di "nuovo capitolo". Quindi, la serie andrà avanti o no? Ebbene, una risposta ci viene fornita direttamente da Ron Gilbert.

In un'intervista con Eurogamer.net, Gilbert ha detto che, secondo lui, è improbabile che Return to Monkey Island possa rappresentare la conclusione della serie, tuttavia ha sottolineato che il suo coinvolgimento in possibili futuri titoli non è scontato.

In sostanza, per Ron Gilbert il prossimo gioco non sarà la fine della serie, ma resta da vedere se lui, David Grossman e Rex Crowle torneranno o meno dopo Return to Monkey Island.

Return to Monkey Island arriverà su Switch e PC il prossimo 19 settembre.

Fonte: Eurogamer.net.