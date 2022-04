Saints Row: gli screenshot trapelati in rete mostrano i paesaggi aridi di Santo Ileso

Il prossimo showcase per Saints Row è in arrivo. Per chi non lo sapesse, andrà in onda domani, mercoledì, come hanno rivelato gli sviluppatori la scorsa settimana. Dalle 21 sarà possibile seguire la presentazione in diretta sulle principali piattaforme streaming.

Tuttavia alcune immagini sono trapelate in anticipo. Tim Wasson, Senior Environmental Artist di Volition, ha pubblicato una serie di immagini utilizzando il suo account ArtStation. Gli screenshot sono stati rimossi in seguito, ma gli occhi di falco di Reddit li hanno ripubblicati.

Gli scatti mostrano una serie di ambienti desertici che presentano dettagli molto interessanti e una buona illuminazione. Inoltre, il materiale mostrato si adatta all'ambientazione: Saints Row si svolge dentro e intorno a un luogo immaginario nel sud-ovest degli Stati Uniti chiamato Santo Ileso.

Nel mondo criminale di Saints Row, un gruppo di giovani amici intraprende la propria avventura criminale per raggiungere la vetta. Come futuro boss, unirete le forze con Neenah, Kevin ed Eli per formare The Saints e affrontare Los Panteros, The Idols e Marshall mentre costruite il vostro impero per le strade di Santo Ileso e combattete per il controllo della città.

Saints Row uscirà il 23 agosto su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: GamingBolt