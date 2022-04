Sifu incontra The Batman con delle spettacolari mod

Un canale YouTube ha utilizzato un sacco di mod di Sifu per trasformare il gioco di combattimento in un perfetto gioco di The Batman, con una fantastica ricreazione della sequenza di apertura del film. Quindi, mentre i fan aspettano Gotham Knights, Sifu è ora tecnicamente uno dei migliori giochi di supereroi su PC. C'è anche la Batmobile.

La scorsa settimana, un canale YouTube ha ricreato completamente la fantastica scena dell'inseguimento della Batmobile di Batman in Batman Arkham Knight. Ora, i colleghi YouTuber Voyagers Revenge hanno fatto un ulteriore passo avanti e hanno utilizzato un sacco di mod per trasformare Sifu nel gioco Batman definitivo, quindi hanno ricreato anche alcune scene del film.

Condito con una voce fuori campo di Batman, la musica del film e alcuni momenti di pioggia il tutto si conclude in un gioco di Batman a cui probabilmente in molti vorrebbero giocare. E potete farlo, se possedete Sifu su PC.

Che ne dite?

Fonte: PCGamesN.