Silent Hill 2 Remake in sviluppo presso Bloober Team e sarà un'esclusiva a tempo per PS5?

Sulla scia di screenshot trapelati che indicano che un nuovissimo gioco di Silent Hill è in lavorazione, è stato riferito che Bloober Team sta attualmente lavorando al remake di Silent Hill 2 come "esclusiva PlayStation". Secondo NateThe Hate, lo sviluppatore di The Layers of Fear, Blair Witch e The Medium dovrebbe aggiungere nuovi finali e rielaborare alcuni enigmi oltre a rinfrescare il titolo horror per l'era moderna. Non solo, ma queste affermazioni sono poi state confermate da Jeff Grubb.

Grubb afferma che le informazioni presentate sono in linea con ciò che ha sentito "da più fonti diverse". Grubb chiarisce che non tutte le sue fonti sono primarie, ma molte delle affermazioni sono collegate tra loro. Dato quanto condiviso da NateTheHate, questo remake di Silent Hill 2 potrebbe essere lanciato solo su PS5 e PC per un periodo di tempo limitato.

Konami originariamente aveva in programma di essere presente all'E3 2021, ma in seguito ha deciso di non parteciparvi. L'editore giapponese ha quindi assicurato ai fan che una serie di progetti erano in "pieno sviluppo" e che gli aggiornamenti sarebbero stati condivisi nei prossimi mesi. Quegli aggiornamenti non sono mai arrivati, ma pochi mesi dopo è stato confermato che Konami e Bloober Team hanno stretto una partnership che avrebbe condiviso "sviluppo di contenuti".

This is the stuff I've heard, and it comes from multiple different sources. Not all of my sources are primary, but everything is mostly lining up. To me, the biggest indicator is the stuff I've seen lines up with Konami doing a big reveal at E3 last year before it pulled out. https://t.co/GzUb3jzrwX — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 16, 2022

NateTheHate afferma che ci sono alcuni altri giochi di Silent Hill attualmente in sviluppo. Uno è una voce principale, mentre altri sono presentati come "storie secondarie". Fonte: Eurogamer