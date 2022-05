Silent Hill: ci siamo, previsti un remake, un titolo Annapurna e uno legato alla trama principale

Da anni i fan chiedono il ritorno di Silent Hill, storica serie horror targata Konami. Per un po' ci si è andati anche vicino, con quel P.T. di Hideo Kojima che forse ha messo la pietra tombale tra lui e il pubblisher. Si è vociferato anche di Abandoned ma meglio soprassedere.

Siamo passati da un estremo a un altro però: come leakato precedentemente da Jeff Grubb, VGC ha confermato le voci secondo cui Silent Hill è in dirittura d'arrivo ma con ben tre diverse iterazioni. Si parte da un remake del secondo capitolo, il più apprezzato dai fan, che proporrà nuovi asset, IA e nuovi finali multipli in lavorazione presso Bloober Team, gli autori di The Medium.

Considerando che proprio questo titolo si ispiri parecchio a Silent Hill, la cosa non sorprende ma quello che ci riuscirebbe è il capitolo in sviluppo presso Annapurna anche se ancora non vi è nulla di confermato al 100%. Infine, arriva anche un capitolo ufficiale legato alla storyline principale, che dovrebbe essere in sviluppo presso un team giapponese (Kojima Productions?).

Queste voci si rincorrano ormai da un po' e al Summer Game Fest c'è una grossa possibilità di scoprire qualcosa di concreto.

Fonte: VGC