Silent Hill tornerà prima o poi? Il reveal potrebbe essere più vicino del previsto

Konami ha confermato la sua presenza al Tokyo Game Show 2022 dove rivelerà un nuovo gioco di una "serie amata in tutto il mondo".

Sebbene si possa sperare che si tratti del vociferato revival di Silent Hill, Castlevania o Metal Gear Solid, le fonti hanno dichiarato a Andy Robinson di VGC che probabilmente si tratta di un progetto più piccolo. Si è anche capito che i grandi annunci sono stati conservati per eventi di più ampia portata come lo State of Play di PlayStation o i The Game Awards.

Tuttavia, Robinson ha fornito un aggiornamento su Twitter, notando che il reveal di Silent Hill potrebbe avvenire "prima di quanto suggerito nel mio articolo". "Ho saputo da diverse persone che il reveal di Silent Hill potrebbe avvenire prima di quanto ho ipotizzato nel mio articolo. Come per tutte le notizie sulle tempistiche, non le prenderei come sicure, ma è possibile che i fan non debbano aspettare ancora a lungo".

I’ve now heard from several people that a Silent Hill reveal may be sooner the I suggested in my story today. As with all reporting on timings I wouldn’t take that as gospel, but fans possibly won’t have to wait much longer.