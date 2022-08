Silent Hills P.T. in Dreams è la stupenda creazione di un fan

P.T è arrivato su PS4 nel 2014 e successivamente è entrato negli incubi dei giocatori di tutto il mondo, diventando una vera leggenda. Il corridoio inquietante, le ombre, l'atmosfera e il senso di disagio e di inquietudine pervadeva ogni goccia di questa demo disponibile da scaricare gratuitamente. È servito come preludio a un gioco di Hideo Kojima chiamato Silent Hills.

Basato sulla classica serie horror di Konami, questo progetto è stato infine cancellato e P.T. è stato rimosso dal negozio PS, con grande disappunto dei fan dell'horror e di Kojima. Ma la sua influenza e la sua eredità rimangono nei remake dei fan e uno di loro ha realizzato la sua versione di Silent Hills di Hideo Kojima affinché tutti possano giocare.

DrJones20 ha realizzato la propria versione di Silent Hills nella suite di creazione di giochi Dreams, disponibile su PlayStation. Sviluppato da Media Molecule, Dreams è un potente strumento di creazione di giochi che supporta una vivace comunità di creatori. Coloro che non si dilettano possono dare un'occhiata e giocare letteralmente a migliaia di giochi realizzati in modo indipendente, nonché opere d'arte e video musicali, tra gli altri, il tutto tramite Dreams.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Mentre questo progetto fan made è stato pubblicato per la prima volta nel febbraio 2020, il gioco di DrJones20 è stato aggiornato e ora presenta una grafica molto rinnovata, rendendo Silent Hills ancora più suggestivo. Come possiamo vedere è presente anche un video confronto in modo da mostrare lo sforzo per aggiornare la grafica.

Fonte: PlayStation Life Style