Skull and Bones: alcuni sviluppatori non sono soddisfatti dal gioco Ubisoft

Il gameplay di Skull and Bones apparentemente non offrirà molto più di quello che Ubisoft ha già messo in mostra finora, secondo alcuni degli sviluppatori del gioco. In un nuovo report pubblicato da Kotaku, le persone che stanno lavorando al gioco hanno dichiarato di essere scettici sul fatto che sarà il capolavoro che l'azienda spera di avere fra le mani.

Gli sviluppatori che ovviamente sono rimasti anomini hanno affermato che sebbene lo sviluppo di Skull and Bones sia costato a Ubisoft tanto quanto qualsiasi altro tripla a, sono scettici sul suo successo dato che non offrirà di più di quello che è già stato mostrato nei vari trailer

Skull and Bones ha attraversato uno sviluppo infinito, tanto che molti pensavano ormai che fosse stato cancellato. Ubisoft ha sorpreso tutti quando ha annunciato una data di uscita al prossimo 8 novembre 2022, con l’approdo su next-gen. Sembra tuttavia che l’azienda avrebbe più da guadagnarci rifacendo il titolo da zero e non portandolo sul mercato così com’è

Fonte:Playstationlifestyle