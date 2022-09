Ubisoft farà pagare €80 i suoi grandi titoli AAA a partire da Skull and Bones

Ubisoft sta aumentando il prezzo dei suoi principali giochi AAA a 70 dollari/80 Euro, a partire dall'uscita di Skull and Bones di novembre. Secondo un report di Axios, l'amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot ha confermato che le grandi uscite per le console current-gen (Xbox Series X/S e PS5), come altre recenti uscite AAA, avranno un prezzo più alto.

"Alcuni giochi avranno lo stesso prezzo della concorrenza. I grandi giochi AAA avranno un prezzo di 70 dollari", ha dichiarato Guillemot ad Axios. Non è una sorpresa, visto che 70 dollari sembrano essere il nuovo standard per i nuovi titoli più importanti. Call of Duty: Black Ops è stato venduto a 70 dollari al lancio, così come NBA 2K21.

Guillemot ha sottolineato che solo alcuni, e non tutti, i giochi Ubisoft avranno un prezzo di 70 dollari. Assassin's Creed Mirage, in uscita nel 2023, costerà 50 dollari/Euro.

Ubisoft ha fatto parlare di sé di recente, con non uno, ma ben quattro nuovi giochi di Assassin's Creed in programma. Project Red e Hexe sono due dei più grandi giochi di Assassin's Creed in arrivo. Red si svolgerà in Giappone, mentre Hexe sembra avrà luogo durante il Sacro Romano Impero. Gli altri due giochi di Assasin's Creed, Project Jade e uno senza titolo, sono titoli per mobile. Project Jade sarà ambientato in Cina e non si sa molto dell'altro gioco mobile.

All'Ubisoft Forward è stato pubblicato un nuovo trailer di Skull and Bones. Si tratta di un gioco in fase di sviluppo da un bel po' di tempo, in cui i giocatori potranno vestire i panni di pirati durante l'epoca d'oro della pirateria. Skull and Bones uscirà l'8 novembre su Xbox, PlayStation, PC e Stadia.

Fonte: Gamespot.