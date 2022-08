Skull and Bones avrà la sua bella beta su Xbox, proprio oggi stando a un leak

A tutti i presunti pirati e chi sogna di diventarlo, è in arrivo una nuova beta di Skull and Bones su console Xbox proprio oggi, almeno stando al leak comunicato da "Aggiornamenti Lumia" su Twitter, indicandone anche il peso: 36,08GB. Normalmente si tratta di una fonte abbastanza affidabile, per cui preparatevi al download.

Poco tempo fa abbiamo visto i requisiti per PC ma i lavori di ottimizzazione su console non sono stati di certo abbandonati, visti anche tutti i problemi di sviluppo che hanno attanagliato il team. Dopo la prima presentazione ufficiale (anche quella afflitta da problemi), non abbiamo avuto molti modi di testare il titolo piratesco, per cui questa si prospetterebbe come una ghiotta occasione.

Skull & Bones - Technical Test (Release Date: Today) 36.08 GB | XBOX pic.twitter.com/0sIzY43pni — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 29, 2022

Certo, su Xbox è già presente Sea of Thieves di Rare, che ovviamente non è la stessa cosa ma si è ritagliato uno zoccolo duro d'appassionati. Crediamo comunque che anche i veterati del titolo citati darebbero volentieri un'occhiata al lavoro Ubisoft.

L'uscita di Skull and Bones è fissata per l'8 novembre, ma l'eventuale beta potrebbe spingervi persino a prenotarlo.