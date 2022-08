Skull And Bones riceverà l'artbook 'The Art of Skull And Bones'

Ubisoft e Dark Horse Books hanno annunciato la pubblicazione di un artbook con copertina rigida chiamato The Art of Skull and Bones, dedicato appunto all'omonimo gioco di prossima uscita.

Come tutti gli artbook dei videogiochi targati Dark Horse, The Art of Skull of Bones è un mix di concept art, interviste ai creatori e altro materiale dietro le quinte che fa luce sul processo di creazione del gioco. The Art of Skull and Bones metterà in risalto anche i tanti personaggi e le navi che compongono questa avventura pirata open world.

"Il team ha fatto un lavoro fenomenale nel creare il mondo di Skull and Bones, pieno di diverse regioni, navi e personaggi", ha detto l'art director Kobe Sek di Ubisoft. “Siamo orgogliosi di poter mostrare concept art mai visti prima del nostro gioco. Ci auguriamo che vi divertiate a scoprire l'ambientazione unica ispirata all'Oceano Indiano e ad immergervi nella fantasia dei pirati di Skull and Bones!"

Vi ricordiamo che Skull and Bones sarà disponibile dall'8 novembre. L'artbook invece avrà un costo di 50 dollari e verrà lanciato il 20 dicembre nelle librerie e il 21 dicembre nei negozi di fumetti.

Fonte: IGN