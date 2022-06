Skull and Bones ha una data di uscita?

Skull and Bones è stato bloccato in un limbo per anni, con il gioco rinviato e riavviato che sembrava dovesse rimanere per sempre bloccato in un ciclo infinito di sviluppo.

Negli ultimi mesi, però, si sono viste alcune attività significative per il gioco e sembra che presto arriveranno dettagli concreti sulla data di lancio. E sembra anche che l'uscita non sia troppo lontana.

La pagina Twitter @ALumia_Italia, che segue abitualmente il backend di Xbox Store e gli aggiornamenti ad esso apportati, ha recentemente individuato la pubblicazione di annunci per Skull and Bones, che includevano anche dettagli sui bonus pre-ordine. Poco dopo, l'account ha affermato che, in base a questi annunci, il gioco verrà lanciato l'8 novembre, cosa che è stata prontamente confermata da Tom Henderson, un noto insider.

Recenti fughe di notizie hanno affermato che Ubisoft rivelerà nuovamente Skull and Bones a luglio. È probabile che la data di uscita venga annunciata proprio durante l'evento reveal, mentre i dettagli trapelati di recente sulla mancanza di PvP e sulla limitatezza del gameplay a terra potrebbero essere finalmente chiariti.

Skull & Bones announcement is imminent. Xbox Store listings are ready, some examples:



1) SKULL AND BONES™ PRE-ORDER BONUS

2) Bloody Bones' Legacy Mission

3) The Ashen Corsair Mission

4) Smuggler Pass Token

5) Digital Soundtrack and Artbook

6) Premium Bonus Pack

... — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

✅ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 28, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Quest'anno, Ubisoft ha dichiarato che il gioco uscirà entro la fine dell'anno fiscale in corso, ovvero prima del 1° aprile 2023.

Nelle ultime settimane, Skull and Bones ha ricevuto una classificazione in Brasile, Corea del Sud e Nord America. Secondo queste classificazioni, il gioco sarà lanciato su PS5, Xbox Series X/S, PC e Stadia.

Fonte: Gamingbolt.