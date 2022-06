Skull & Bones valutato in Brasile, ma mancano le versioni Xbox One e PS4

I fan continuano a sperare che ad un certo punto Ubisoft finisca finalmente di chiarire tutto ciò che accade intorno allo sviluppo di Skull & Bones. Il gioco è stato annunciato più di 5 anni fa e da allora sembra che non si sia mai avvicinato al lancio.

Diverse informazioni hanno evidenziato in passato che lo sviluppo del gioco era stato molto complicato. Questo ha fatto sparire il gioco dai radar per lunghi periodi, al punto che si vociferava addirittura che il progetto fosse stato ripristinato, cosa che non si può confermare.

Ora Skull & Bones ha ricevuto una nuova valutazione, questa volta in Brasile e c'è qualcosa di particolare a riguardo: le versioni Xbox One e PlayStation 4 non sono presenti, mentre si cita quelle di PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia.

Dobbiamo ricordare che quando il gioco fu annunciato da Ubisoft era in sviluppo per le console dell'epoca e per PC, ma secondo questa nuova valutazione, il titolo potrebbe arrivare solo su console next-gen. Nonostante ciò non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft.

Fonte: PSU