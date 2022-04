Sonic 2 il film è il più grande successo come adattamento di un videogioco negli Stati Uniti

Sonic 2 ha superato il suo predecessore, Sonic the Movie, che fino ad allora è stato l'adattamento di un videogioco a film con il maggior incasso al botteghino statunitense.

Non è la prima volte che il film registra un record: Sonic 2 aveva già battuto il record di entrate in un weekend di lancio per un adattamento di un videogioco negli Stati Uniti, con 72 milioni di dollari in tre giorni, davanti a Sonic the Movie e i suoi 58 milioni di dollari al lancio.

Ma il secondo film del porcospino blu è ancora più forte: ora è l'adattamento di un gioco con il maggior incasso negli Stati Uniti, con un botteghino di 147 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, superando ancora una volta il primo Sonic e i suoi 146 milioni.

Sono sempre di più i videogiochi che vengono adattati a versione cinematografica: tra questi troviamo Resident Evil Welcome to Raccoon City uscito lo scorso anno, i più recente Uncharted e Mortal Kombat, il cui sequel è in via di lavorazione. Anche le serie TV basate sui giochi stanno sbancando: recentemente è uscita la serie TV di Halo, mentre quella di The Last of Us è ancora in produzione.

Fonte: IGN