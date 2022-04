Sonic Origins dal leak alla conferma: annunciata la data di uscita della collezione

La collezione Sonic Origins uscirà ufficialmente su tutte le console di nuova generazione il 23 giugno, data nota anche come il compleanno di Sonic.

Annunciata originariamente quasi un anno fa durante l'ultimo Sonic Central Stream, la raccolta di Sonic Origins conterrà versioni rimasterizzate di diversi titoli Sonic classici tra cui Sonic the Hedgehog 1 e 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. SEGA ha appena annunciato che la collezione sarà lanciata su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 23 giugno 2022.

La collezione include anche una serie di nuove funzionalità, che danno ai giochi classici un tocco moderno. I giocatori potranno rivisitare gli iconici primi giochi di Sonic in una serie di modalità, tra cui "Modalità classica" che mantiene la maggior parte delle sfide e della presentazione originali del gioco, "Modalità Anniversario" che offre visualizzazione a schermo intero e vite infinite, "Missioni, Modalità Medaglioni e Museo' in cui i giocatori possono mettere alla prova le proprie abilità sotto forma di varie missioni. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

La collezione Sonic Origins può essere preordinata in due modi: l'edizione "standard digitale" ad un costo di 39,99 euro o la versione "digital deluxe" che non contiene solo il gioco principale ma anche una serie di extra (come missioni difficili, personaggi nel menu principale e altro) per un costo di 49,99 euro.

Fonte: Polygon