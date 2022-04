Sonic Origins sta arrivando e SEGA rimuoverà le versioni standalone di Sonic 1, 2, 3 e CD prima del lancio

Sega ha rivelato che rimuoverà le versioni standalone di Sonic 1, 2, 3 e CD da tutti i negozi digitali il 20 maggio, appena in tempo per l'arrivo di Sonic Origins.

Attualmente, le copie standalone di Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 e CD possono essere acquistate su Steam e Xbox Store.

A partire dalla rimozione di questi giochi il 20 maggio, tuttavia, l'unico modo per acquistare i primi titoli di Sonic in digitale sarà tramite Sonic Origins, con l'unica eccezione: le versioni Sega Ages di Sonic 1 e 2 su Switch rimarranno in vendita. Sega afferma inoltre che Sonic the Hedgehog 2 rimarrà giocabile come parte dell'abbonamento Nintendo Switch Online +.

Tutti e quattro i giochi sono stati "rimasterizzati" in Sonic Origins e includono contenuti che possono essere sbloccati completando sfide e modalità di gioco.

Sonic Origins verrà lanciato su Switch, Steam, Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 23 giugno e avete tempo fino al 20 maggio per acquistare le versioni standalone esistenti di Sonic 1, 2, 3 e CD dai negozi digitali.

Fonte: Eurogamer.net.