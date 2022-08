Spider-Man per PC ha avuto un ottimo lancio ma il numero di giocatori è inferiore a quello di God of War

Marvel's Spider-Man su PC sembra aver raggiunto un numero di giocatori inferiore rispetto al debutto di God of War, diventando così il secondo titolo PlayStation per PC più giocato.

Il gioco ha raggiunto 64.893 giocatori nella giornata di ieri, poco meno di 10k in meno rispetto a God of War, secondo SteamDB. Horizon Zero Dawn, che è stato il primo titolo PlayStation di rilievo a effettuare la transizione su PC, ha visto 56.557 giocatori al suo apice.

La versione rimasterizzata di Spider-Man è sviluppata da Nixxes, acquisita da Sony l'anno scorso, ed è stata pubblicata per PC il 12 agosto 2022.

In un post sul blog di PlayStation, Ryan Schneider, Head of Franchise Strategy & Studio Relations di Insomniac Games, ha detto: "siamo grati al nostro studio partner di PlayStation Studios, Nixxes Software, per aver ottimizzato al meglio Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC".

"Il nostro team di produzione è stato entusiasta dello spirito collaborativo e dell'impegno di Nixxes per la qualità. Ci rivediamo molto in noi stessi quando lavoriamo con Nixxes".

So far looks like Spider-Man Remastered will be the 2nd Biggest Launch for PlayStation Studios on Steam / PC. God of War may get to keep the crown



All-Time Peak Concurrent Players

• God of War - 73,529

• Spider-Man - 64,893

• Horizon Zero Dawn - 56,557

• Days Gone - 27,450 pic.twitter.com/wm1gwXO3j6