Spider-Man Remastered fa ora parte dei giochi 'Verificati' per Steam Deck

Marvel's Spider-Man uscirà tra poci giorni su PC, ed è stato lanciato su console PlayStation da circa quattro anni.

Il gioco ha avuto un seguito, Spider-Man: Miles Morales (che arriverà su PC), ha in cantiere un sequel e ci sono buone notizie per il possessori di Steam Deck

Steam Deck ha diversi titoli confermati come "Steam Deck Verified". Questa definizione viene data ai giochi che possono funzionare pienamente sul dispositivo (si può semplicemente installare ed eseguire un titolo senza problemi).

Marvel's Spider-Man Remastered è uno di questi giochi verificati, stando a un annuncio di Insomniac Games.

So, you've asked about PC features.... well, here you go!

Take advantage of these when #SpiderManPC launches August 12th on Steam and the Epic Games Store! 🤘🕸️



Pre-order Here:

Steam: https://t.co/Uuy4K6BwvX

EGS: https://t.co/WG57Xxf4dP#BeGreater pic.twitter.com/mL7GJxqmVq