Spider-Man Remastered sembra girare alla grande su Steam Deck

Dopo aver trascorso qualche giorno a testare Spider-Man Remastered su Steam Deck, Rockpapershotgun ha confermato che il gioco gira alla grande sulla console portatile di Valve, con solo qualche piccolo inconveniente.

Nel video più in basso, il sito fornisce un'ampia analisi delle prestazioni del gioco su Steam Deck. Utilizzando una configurazione grafica personalizzata che si colloca tra le impostazioni basse e medie, il gioco gira a 30 fps abbastanza costanti. C'è qualche piccolo problema quando si tratta di frame pacing, ma non sembra particolarmente evidente.

L'aspetto del gioco è molto gradevole e, con l'eccezione della frequenza dei fotogrammi, è abbastanza paragonabile alla sua controparte desktop quando viene visualizzato sul piccolo display di Deck. L'unico vero problema riscontrato è la durata della batteria. Spider-Man su Deck può "durare" solo 90 minuti. Trattandosi di un gioco d'azione 3D moderno, Deck si surriscalda e le sue ventole raggiungono la massima velocità per tutta la durata della sessione di gioco.

Il gioco, in finale, non risulta eccessivamente compromesso e gira bene come quando è stato lanciato per PlayStation 4.

Fonte: Rockpapershotgun.