Valheim arriva su PC Game Pass questo autunno. Sarà esclusiva console Xbox al lancio nel 2023

Durante lo show esteso di Xbox e Bethesda, è stato annunciato che Valheim, il gioco survival vichingo, arriverà su PC Game Pass questo autunno.

Valheim offre ai giocatori l'opportunità di costruire, creare e combattere per raggiungere il Valhalla in un aldilà a tema nordico. Per dimostrarsi degni di Odino, i giocatori dovranno creare un riparo, estrarre minerali metallici, fabbricare armi e armature, coltivare cibo, preparare idromele e salpare attraverso vasti oceani.

Valheim offre anche numerosi biomi diversi che i giocatori possono esplorare, ognuno con terreno, condizioni meteorologiche, materiali e nemici unici. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Non solo, ma è in cantiere anche una versione per console di Valheim: il gioco arriverà infatti come esclusiva console Xbox al lancio nel 2023 ed esattamente in primavera. Come la controparte PC, anche Valheim arriverà al day one su Xbox Game Pass.