Valheim è un vero successo! Vendute oltre 10 milioni di copie

Coffee Stain Publishing e Iron Gate Studio hanno approfittato ancora una volta del successo che Valheim ha ottenuto, affermando che il gioco ha appena superato i 10 milioni di unità vendute da quando è stato pubblicato nel febbraio 2021. Ricordiamo che Valheim si trova ancora in una fase di accesso anticipato.

Come detto, gli sviluppatori si sono vantati dei loro progressi nel lavoro durante una diretta streaming. Attualmente hanno a che fare con una regione completamente nuova chiamata Mistlands. Non solo la mappa verrà ampliata, ma anche l'arsenale di armi che i giocatori hanno a disposizione, che includerà balestre e un altro modello di arco.

Dopo il debutto nel febbraio dello scorso anno, ci sono volute tre settimane per raggiungere i 4 milioni di unità ed a marzo sono state raggiunti 5 milioni. La pandemia globale ha probabilmente aiutato il gioco a raggiungere molti giocatori in tempi di lockdown, ma come possiamo ben vedere, l'interesse non è di certo diminuito.

#Valheim has sold over 10 million copies! Thank you to every single one of you who got us to this milestone – when we launched the game we could never in our wildest dreams have imagined this! 🧡 🍻 pic.twitter.com/ZCmcsaubPB