Valheim per Xbox supporterà il crossplay con il PC

Durante l’Xbox + Bethesda Games Showcase Extendend, Iron Gate AB ha annunciato che il popolarissimo open world survival Valheim arriverà su Xbox nella primavera 2023 e su Game Pass PC nel corso dell’anno.

It’s finally happening! #Valheim is coming to Microsoft Store and #Xbox, and there will be full crossplay support, including with Steam! 🎮🎉https://t.co/Pw5Ne4gkxH pic.twitter.com/j5z4XeuQHo