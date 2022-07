Valkyrie Elysium riceverà presto un nuovo trailer ma dal PlayStation Store è trapelata la data di uscita

Valkyrie Elysium di Square Enix è stato valutato in Brasile, Corea del Sud e persino negli Stati Uniti. Tuttavia, la data di uscita è trapelata tramite il PlayStation Store. Questa data infatti segna il 29 settembre, tra pochi mesi quindi.

La pagina del PlayStation Store da allora è stata aggiornata e la data di uscita rimossa. Ora, Square Enix ha annunciato che saremo in grado di dare uno sguardo ad un nuovo trailer molto presto.

La società ha infatti dichiarato che domani 6 luglio alle ore 2:00 (nelle prime ore del mattino in Italia quindi), verrà condiviso un nuovo trailer per il gioco. In quel frangente verrà effettivamente annunciata anche la data di uscita? Lo scopriremo tra poche ore.

Valkyrie Elysium verrà lanciato quest'anno su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 in tutto il mondo. Noi di Eurogamer vi faremo sapere la data di uscita del gioco non appena verrà annunciata, quindi rimanete sintonizzati con noi.

