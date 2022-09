Valkyrie Elysium avrà la sua demo su PlayStation 4 e PlayStation 5 e arriverà molto prima di quanto possiate immaginare

Molti di voi staranno sicuramente attendendo l'uscita di Valkyrie Elysium, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre che su PC via Steam l'11 novembre. Per ingannare l'attesa, Square-Enix ha comunicato il rilasciato di una demo per console Sony proprio domani 15 settembre. Se vi trovate in Nuova Zelanda potreste già provarlo.

Per l'occasione, è stata rilasciata una panoramica della demo:

"Qui inizia la storia di una nuova Valchiria.

Questa è una versione demo di Valkyrie Elysium, l'ultima della serie Valkyrie, iniziata con Valkyrie Profile rilasciato nel 1999. La versione demo ti consente di goderti il primo capitolo del gioco.

*Tieni presente che questa versione demo contiene una sezione del gioco tratta dalla versione retail.. *I dati di salvataggio dalla versione demo possono essere trasferiti alla versione retail. Tuttavia, tieni presente che i dati di salvataggio della versione demo non possono essere trasferiti tra PlayStation 4 e PlayStation 5 hardware.

Contenuto del gioco

Questo action RPG incorpora i caratteristici sistemi Einjarher e combo, e consente ai giocatori di godersi la travolgente euforia del movimento ad alta velocità e dell'azione a ritmo elevato usando la catena dell'anima. La musica del creatore della serie, Motoi Sakuraba, aggiunge colore a questo titolo.

Storia

Tanto tempo fa……

Il mondo era sull'orlo della distruzione a causa della profezia del giorno del giudizio "Ragnarok". Odino, il Padre di Tutto, creò Valchiria, l'Apostolo della Salvezza, con quel poco potere che gli era rimasto e le affidò il destino del mondo."

Fonte: Gematsu