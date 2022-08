Valkyrie Elysium per PS4 e PS5 spunta con una demo sul database di PlayStation

I fan dei giochi di ruolo hanno molto da aspettarsi nei prossimi mesi, e una buona parte di ciò dipende da Square Enix, con l'editore giapponese che ha una serie di giochi in arrivo in cantiere.

Uno di questi è Valkyrie Elysium, una sorta di revival a sorpresa per un franchise dormiente preferito dai fan che uscirà alla fine del prossimo mese. E sembra che prima del lancio, i giocatori potranno avere un assaggio più piccolo di ciò che il gioco avrà da offrire.

Come notato e riportato in seguito da @PlaystationSize su Twitter, una pagina che traccia regolarmente il backend di PlayStation Network e gli aggiornamenti apportati, una demo per Valkyrie Elysium è recentemente apparsa sul servizio online. Square Enix deve ancora fare un annuncio ufficiale in merito, ma dato che la società ha generalmente lanciato demo per la stragrande maggioranza dei suoi giochi in arrivo da qualche tempo a questa parte, per i fan non si tratta certo di una sorpresa.

🚨 VALKYRIE ELYSIUM DEMO VERSION pic.twitter.com/NKhVpXZogB — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 23, 2022

E' possibile che la demo per Valkyrie Elysium verrà annunciata proprio stasera in concomitanza con la Gamescom? Staremo a vedere. Il gioco arriverà su PS4 e PS5 il 29 settembre e su PC l'11 novembre.

Fonte: PSU