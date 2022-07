Wo Long Fallen Dynasty sulle orme di Nioh: avrà una demo giocabile!

Il nuovo action RPG nato da Team Ninja si intitolerà Wo Long: Fallen Dynasty e avrà una demo gratuita prima del lancio del titolo il prossimo anno, come annunciato dallo stesso studio. Wo Long: Fallen Dinasty nasce da una collaborazione fra Fumihiko Yasuda di Team Ninja e Masaaki Yamagiwa, che si è occupato di Bloodborne.

Ovviamente le aspettative sono altissime, dato il pedigree dei due creativi. Il gioco viene descritto come un Soulslike simile a Nioh, ad eccezione del periodo dove si dipanerà l’avventura, in questo caso nella Cina feudale, e seguirà la storia di un soldato senza nome e della sua sopravvivenza all’interno di un mondo infestato da demoni- Il titolo sarà ambientato nell’ultimo periodo della dinastia Han, quindi fra il 947 ed il 951 nel mondo reale, rivisitato tuttavia in chiave dark fantasy.

Character creator✔

Challenging gameplay✔

New morale system✔

Weapons used with Chinese martial arts✔

Famous warlords from the Three Kingdoms✔

Creatures & fiends from Chinese mythology✔

Sorcery✔

Online multiplayer✔

Gameplay trial in the near future✔#WoLongFallenDynasty pic.twitter.com/z3DLlM1IqR — Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) July 28, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Team Ninja non ha ancora rilasciato notizie precise sul gioco dal suo reveal, ma un nuovo tweet dall’account ufficiale rivela alcuni piccoli dettagli, come un nuovo sistema della gestione delle scelte morali, un gameplay sfidante (davvero inaspettato per il genere. O no?), magia e gioco online. E anche se non sono novità eclatanti per un Soulslike, sicuramente fa piacere scoprirne la presenza.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà lanciato nel 2023 su PlayStation 5 ,PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e sarà presente nel Game Pass al dayone.

Fonte: GamesRadar