World of Warcraft Dragonflight vedrà la presenza di alcuni iconici personaggi di Hearthstone

Alcuni giocatori sono in grado di provare la build alpha di World of Warcraft Dragonflight, la prossima espansione del gigantesco MMO e sembra che abbiano scoperto dei personaggi iconici presenti in Hearthstone.

Il gioco di carte è stato lanciato nel 2014 ed è basato sull'universo di World of Warcraft. Dato che il gioco ha prodotto tanti contenuti ogni anno, gli sviluppatori hanno creato inediti personaggi che si adattano all'universo di World of Warcraft.

I fan hanno infatti trovato due personaggi di Hearthstone: Cariel Roame e A.F. Kay. Roame la si può trovare nel campo di partenza dell'Alleanza a Waking Shores, così come A.F. Kay che si trova sempre a Waking Shores tra Rubty Life Pools e Obsidian Bulwark.

Non solo, ma anche Rafaam, un altro personaggio di Hearthstone, arriverà all'interno di Dragonflight e sarà legato all'arco narrativo dell'espansione.

Ai fan non resta molto da aspettare visto che World of Warcraft Dragonflight arriverà a dicembre 2022.

