World of Warcraft arriverà anche su console? Parla il director del gioco

I giocatori hanno atteso anni per la notizia dell'arrivo di World of Warcraft su console, ma purtroppo la realtà potrebbe non arrivare presto. L'iconico MMO ha annunciato la sua prossima espansione, Dragonflight, e subito dopo il game director Ion Hazzikostas ha parlato con IGN, spiegando perché non pensa che World of Warcraft arriverà su console.

"Penso che World of Warcraft sia un gioco progettato da zero per PC", ha detto Hazzikostas a proposito di qualsiasi potenziale versione per console in risposta alle richieste dei fan.

Durante l'annuncio di Dragonflight, è stato rivelato che il gioco avrebbe ricevuto una revisione dell'interfaccia utente. Hazzikostas ha spiegato perché hanno scelto di apportare modifiche all'interfaccia utente, ma ciò non c'entra nulla con l'arrivo del gioco su console.

Attualmente, Dragonflight non ha una data di uscita, ma Blizzard ha dichiarato che presto sarà possibile iscriversi per testare in anteprima la nuova espansione.

Fonte: IGN