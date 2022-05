Xbox Live: Microsoft risolve i problemi legati all'avvio di giochi, cloud e Call of Duty Warzone

Gli utenti Xbox hanno segnalato diversi problemi con Xbox Live negli ultimi giorni.

Già venerdì scorso sono arrivate le prime segnalazioni e nella giornata di ieri la situazione sembrava risolta.

In seguito, l'account Twitter Xbox Support ha confermato che in Europa gli utenti stavano ancora riscontrando problemi con l'avvio di giochi, con i servizi cloud e con la connessione ai server di Call of Duty Warzone.

Fortunatamente, ora Microsoft ha definitivamente risolto i problemi che hanno afflitto Xbox Live negli ultimi giorni.

In un aggiornamento su Twitter, Xbox Support ha confermato la risoluzione dei problemi.

"Gli utenti in Europa non dovrebbero più riscontrare errori quando tentano di avviare giochi e avviare sessioni di Cloud Gaming".

Users in Europe should no longer be encountering errors when attempting to launch games and start Cloud Gaming sessions. Thank you for all your reports, and sticking with us. https://t.co/KOYItptpnV