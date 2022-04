Xbox Series X/S vendono più velocemente di Xbox 360, ma la stima potrebbe essere fallace ed è polemica

Secondo alcune stime, Xbox Series X ed S hanno venduto più velocemente rispetto alla Xbox 360, andandole dunque a strappare il record di console Microsoft più apprezzata nei primi mesi di lancio: alle 9,38 milioni di unità vendute dalla console di settima generazione nei primi 17 mesi di vita, corrispondono 13,87 milioni di Series X e S vendute dal 2020 fino ad ora.

Purtroppo queste stime vengono da una fonte non proprio affidabile: il sito VGChartz ha riportato tali dati in un tweet, pedissequamente ricondiviso da Aaron Greenberg, di Xbox. Il sito è stato largamente ritenuto inaffidabile, e un'ulteriore voce al riguardo arriva da un insider parecchio noto, Daniel Ahmad.

Thanks to all the people who have helped support the growth and adoption of Xbox so far this generation. Lots of work ahead and hopefully supply continues to improve globally as well. https://t.co/4J4PVDOexb

Ahmad ha anche fornito sostegno alle voci dal momento che il sito era anche noto per pubblicare presunti dati di vendita per giochi che erano stati rinviati, e scrivere numeri “placeholder” salvo poi sostituirli quei dati effettivi una volta che vengono pubblicati.

Again, you do not have to take them as a reputable source, and they obviously mess up. But how is it 'irresponsible' for Jeff to say 'looks like they are trying to get better data'.



Are you implying that they are just faking their numbers? Because if so you could just say that.